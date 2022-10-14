Кишинёв, 14 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Молдавии с 15 октября запретили экспортировать электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики.

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Компаниям, которые занимаются производством электроэнергии из возобновляемых источников и не пользуются поддержкой государства, рекомендовано обратиться в энергоснабжающие компании Premier Energy и FEE Nord чтобы заключить договоры о продаже электроэнергии. Цена для них не будет выше минимальной цены, предусмотренной договорами с госпредприятием Energocom.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии заявила, что после прекращения поставок электричества с территории б. УССР на рынке электроэнергии возникла ЧС. На этом основании режим ЧС в стране продлили до 30 ноября.

Стоит отметить, что с 14 октября должны начаться поставки в Молдавию электроэнергии из Румынии. По заявлению молдавского президента Майи Санду, был подписан контракт на поставку 100 МВт электроэнергии по льготной цене €90/МВт⋅ч.