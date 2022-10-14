Москва, , 11:02 — REGNUM США не смогли помешать недавнему решению ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и теперь пытаются ударить с другой стороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Западу нужно установить предельную цену на российскую нефть.

Добыча нефти drpepperscott230

«Введение данного «потолка» — это в первую очередь попытки очередного политического давления на Россию, — сказал Каленов. — США не смогли помешать недавнему решению ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и теперь пытаются ударить с другой стороны. Однако даже у стран Запада нет единого решения по данному вопросу, поэтому подобное вряд ли удастся осуществить. Кроме того, с учётом бушующего глобального энергетического кризиса установление предельной цены на российскую нефть навредит в большей степени самому Западу, который и так испытывает серьезные проблемы с энергоносителями, в связи с чем останавливаются многие производства, растет инфляция».

По его словам, Россия будет просто продавать нефть в другие регионы, где существует громадный спрос — в Азию, Африку, на Ближний Восток.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что введение Западом предельной цены на российскую нефть будет иметь совсем не те последствия, на которые рассчитывают авторы этой инициативы.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад пребывает в иллюзии, что может диктовать условия миру — эксперт