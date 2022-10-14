Москва, 14 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. США не смогли помешать недавнему решению ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и теперь пытаются ударить с другой стороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Западу нужно установить предельную цену на российскую нефть.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Введение данного «потолка» — это в первую очередь попытки очередного политического давления на Россию, — сказал Каленов. — США не смогли помешать недавнему решению ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и теперь пытаются ударить с другой стороны. Однако даже у стран Запада нет единого решения по данному вопросу, поэтому подобное вряд ли удастся осуществить. Кроме того, с учётом бушующего глобального энергетического кризиса установление предельной цены на российскую нефть навредит в большей степени самому Западу, который и так испытывает серьезные проблемы с энергоносителями, в связи с чем останавливаются многие производства, растет инфляция».

По его словам, Россия будет просто продавать нефть в другие регионы, где существует громадный спрос — в Азию, Африку, на Ближний Восток.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что введение Западом предельной цены на российскую нефть будет иметь совсем не те последствия, на которые рассчитывают авторы этой инициативы.