Луганск, , 11:07 — REGNUM Киевские боевики заминировали гражданские объекты и подвалы жилых домов перед тем, как отступить из города Артёмовска в ДНР, сообщил 14 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Мины Mil.ru

По его словам, большое количество фактов минирования гражданской инфраструктуры было выявлено в ходе освобождения города.

«Самодельные взрывные устройства установлены также в подвальных помещениях в жилых кварталах, где укрывались мирные граждане», — написал Марочко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, об отступлении ВСУ на отдельных участках в Артёмовске и укреплении позиций российских сил заявил 4 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.

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