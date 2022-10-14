Москва, 14 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Ослабление рубля спровоцирует дальнейший рост инфляции в России, которая по итогам 2022 года может составить около 15-16%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал информацию о том, что годовая инфляция в России за неделю с 4 по 10 октября замедлилась до 13,36%.

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«Замедление инфляции на 0,1% может быть следствием предшествующего укрепления рубля, — сказал Перепелица. — После взрывов на газопроводах СП-1 и СП-2 поставки в Европу газа существенно сократились, сократилась также и валютная выручка и, как следствие, начал ослабляться российский рубль. Такое ослабление рубля спровоцирует дальнейший рост инфляции, которая по итогам года может составить около 15-16%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, подорожает ли доллар до 70 рублей.