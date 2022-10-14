Красноярск, , 11:00 — REGNUM В Красноярске 41-летний местного жителя признали виновным в публичной реабилитации нацизма. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Солдат вермахта и его жертвы

По данным следствия, в 2021 году подсудимый под вымышленным именем оставлял в соцсети комментарии с положительной оценкой действиям немецкой армии, а также с отрицанием факта победы СССР в Великой Отечественной войне. Мужчина также распространял негативную информацию о символах воинской славы России.

По итогам слушаний красноярец был признан виновным и приговорён к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Кроме того, ему в течение 2,5 лет запрещено «заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов, высказываний и суждений, используя факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет».

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