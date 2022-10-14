Ереван, , 10:59 — REGNUM Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе в ночь на 14 октября. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Четырнадцатого октября примерно в 1:30 (00:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — написал он в соцсетях.

Торосян добавил, что в результате ответных действий армянской стороны огонь был прекращен. В настоящее время ситуация на границе относительно стабильная, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан на слушаниях в Международном суде ООН потребовал от Армении принять меры, которые необходимы для того, чтобы позволить Баку провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий от мин, «заложенных на азербайджанской территории армянскими военными».

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