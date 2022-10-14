Ереван, 14 октября 2022, 10:59 — REGNUM Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе в ночь на 14 октября. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.
Торосян добавил, что в результате ответных действий армянской стороны огонь был прекращен. В настоящее время ситуация на границе относительно стабильная, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан на слушаниях в Международном суде ООН потребовал от Армении принять меры, которые необходимы для того, чтобы позволить Баку провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий от мин, «заложенных на азербайджанской территории армянскими военными».
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