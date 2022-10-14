Стокгольм, 14 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 14 октября в 12:45 по московскому времени тальман риксдага ШвецииАндреас Норлен созывает пресс-конференцию, говорится на сайте парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Встреча с журналистами в пресс-центре риксдага состоится после того, как тальман встретится с лидером УмеренныхУльфом Кристерссоном, которому он чуть более двух недель назад поручил сформировать правительство Швеции.

Как и после объявления окончательных результатов выборов, всем ясно, что на пресс-конференции Норлен официально номинирует кандидатуру Кристерссона на пост премьер-министра и назначит дату голосования в риксдаге. Предварительно Кристерссона изберут уже 10 октября.

Уходящая в отставкуМагдалена Андерссон (Социал-демократы) будет лидером оппозиции.