Вашингтон, 14 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Несмотря на замедление темпов роста, в Латинской Америке еще некоторое время будет сохраняться высокая инфляция. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

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По оценкам МВФ, в 2023 году цены в странах Латинской Америки и Карибского бассейна вырастут в среднем на 14,1%.

В 2023 году стоимость жизни в регионе продолжит расти на 11,4%, а через пять лет, в 2027 году, ожидается, что основной ценовой показатель составит 5,7%.

Эти оценки, уточняет МВФ, включают Аргентину с 2017 года и не включают Венесуэлу — две страны с наиболее волатильными ценами в регионе.

По странам в отчете подробно описывается инфляция в пяти крупнейших экономиках. Так, Бразилия закроется с ростом индекса потребительских цен на 6% в 2022 году и 4,7% в 2023 году; Мексика — 8,5% и 4,8%; Чили — 12,2% и 6,2%; Перу - 6,8% и 3%; Колумбия - 8,5% и 4,8% соответственно.