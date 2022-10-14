Тунис, 14 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Береговая охрана Туниса сообщила об обнаружении человеческих тел, вынесенных морем на северное побережье страны. Об этом 14 октября сообщает информационное агентство TAP.

Мигранты

По данным журналистов, не менее пятнадцати тел были найдены на пляжах Чебба, Салакта и Махдия. Среди умерших есть как граждане Туниса, так и уроженцы стран Африки.

Отмечается, что тела долгое время находились в море.

Предположительно, погибшие были мигрантами, пытавшимися попасть с территории Туниса в Европу. Береговая охрана проводит поисковые мероприятия с целью обнаружения места крушения судна. Тела погибших переданы местной полиции для установления их личностей и обстоятельств смерти.