Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 17 октября откроется пункт по приему отработанных покрышек, сообщила заместитель министра жилищного хозяйства и энергетики края Виктория Расулова.

Ольга Ларина ИА REGNUM Покрышки во дворе

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«Акция для населения будет проходить по ранее утверждённому механизму, как проходила и весной. То есть мы принимаем два комплекта автошин — это восемь отработанных покрышек на один паспорт. За одну сданную покрышку человек получает 100 рублей. Учитывая, что у нас действует лимит, акция будет иметь ограниченный период. Хотелось бы напомнить, насколько важно вырабатывать правильную экологическую привычку, выражающуюся в том, что все отходы должны идти на переработку. Покрышки — это один из тех видов отходов, которые достаточно легко перерабатывается. Мы получаем из них продукцию, которая используется в повседневной жизни — это резиновая крошка, которая идёт на изготовление покрытия детских и спортивных площадок, а также из неё изготавливается полимерпесчаные изделия, плитки, которые в этом сезоне очень популярны у дачников», — рассказала Виктория Расулова.

Весной акция действовала месяц — жители сдали 357 тыс. кг отработанной резины. В Петропавловске-Камчатском за этот период было сдано 26,5 тыс. единиц авторезины, в Елизовском районе около 8 тыс. шин.

Акция по приёму покрышек реализуется с 2020 года, за это время было принято около 220 тыс. отработанных покрышек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Волгоградской области сдано на переработку 176,8 тонны старых автопокрышек.