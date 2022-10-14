Москва, 14 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Николай Басков сообщил, что совместно с Ларисой Долиной выпустил новую песню «Давай по-хорошему». Певец разместил публикацию 14 октября в своём телеграм-канале.

Кадр из интервью на телевидении Николай Басков

В посте исполнитель отметил, что слова к композиции написал Юлиан Юрков, а автором музыки является Артём Авадьяев. Послушать трек можно на одном из известных российских музыкальных сервисов.

Напомним, ранее Николай Басков и Лариса Долина уже участвовали в создании совместного трека. В декабре 2021 года они поучаствовали в записи песни «Ночь счастливых надежд», которую спели вместе с Димой Биланом, Юлианной Карауловой и Хором Академии Игоря Крутого.