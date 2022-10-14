Вашингтон, 14 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Рост экономики Мексики составит 2,1% в 2022 году — на 0,3% меньше, чем предполагалось в июле, — и 1,2% в 2023 году, то есть процент не изменился. Об этом свидетельствует доклад Международного валютного фонда, пишет агентство EFE.

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Что касается Бразилии, то в 2022 году рост её экономики составит 2,8%, что на 1,1% больше, чем предполагалось в июле, а в 2023 году рост замедлится до 1% (на 0,1% меньше, чем прогнозировалось ранее).

Кроме того, в опубликованном докладе сообщается, что Чили завершит 2022 год с ростом в 2%, в то время как в 2023 году чилийская экономика упадет на 1%; экономика Колумбии вырастет на 7,6% в 2022 году и на 2,2% в 2023 году, а Перу — на 2,7% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году.

«Приоритетами политики являются восстановление ценовой стабильности и поддержание бюджетной устойчивости при защите уязвимых групп населения», — говорится в докладе.