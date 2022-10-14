Стокгольм, 14 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Финансовая инспекция Швеции не хочет изменять или приостанавливать «амортизационные» требования к ипотечным кредитам. Об этом ведомство объявило 14 октября, передает телеканал SVT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Безудержная инфляция, растущие процентные ставки и стремящиеся ввысь цены на электроэнергию сделали требования по сокращению или отмене «амортизационных» выплат важным вопросом. Но Финансовая инспекция не хочет менять действующие правила.

«Изменение размера амортизационных отчислений не является надежным средством поддержки уязвимых домохозяйств», — пишет в пресс-релизе главный экономист ведомстваХенрик Браконье.

Напомним, что на следующей неделе в Швеции к власти придут партии, которые выступали за временную отмену амортизационных платежей на фоне высокой инфляции.