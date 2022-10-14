Пермь, 14 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2022 года составлено 68 санитарно-гигиенических характеристик условий труда работников при подозрении у них профессиональных заболеваний, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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У 35 работников зарегистрировано 37 случаев профессиональных заболеваний. Доля хронических профессиональных заболеваний составила 78,4%, острых — 21,6%.

Наиболее высокие показатели профессиональной патологии зафиксированы в Перми. В столице Пермского края выявили 17 случаев. Повышенный показатель отмечен и в Горнозаводском районе — три случая.