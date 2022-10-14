Москва, 14 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Уход иностранных брендов относительно позитивно повлиял на развитие рынка интернет-торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Сегодня наблюдается взрывной рост интернет-торговли под влиянием следующих факторов: отток покупателей из торговых центров; активное развитие сети пунктов выдачи заказов маркетплейсов; сформированная в период пандемии привычка делать покупки онлайн. В топ-5 по товарным категориям в интернет-торговле на локальном рынке за первое полугодие 2022 года в денежном выражении попали: цифровая и бытовая техника (21,15%), мебель и товары для дома (17,36%), одежда и обувь (14,11%), продукты питания (13,9%), красота и здоровье (7,67%)», — сказал Щербаченко.

По его словам, снижение покупательной способности населения, экономия бюджетов домохозяйств, уход иностранных брендов из России вынуждают население искать более дешевые товары-заменители.

«Уход иностранных брендов относительно позитивно повлиял на развитие рынка интернет-торговли, поскольку повысил количество аудитории на российских торговых онлайн-площадках», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России интернет-продажи продолжат расти, если США и Евросоюз не перекроют поставки по параллельному импорту.