Якутск, 14 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Несколько сотрудников Русского драматического театра имени А. С. Пушкина в Якутске получили повестки. Учреждение культуры работает с военкоматом, чтобы не допустить срыва спектакля «Дни Турбиных», который должен состояться 14 октября, сообщили в телеграм-канале театра.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

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Изначально СМИ сообщили об угрозе срыва спектакля из-за мобилизации актёров. В самом театре уточнили, что представление состоится, часть сотрудников уже вернулись из военкомата и избежали призыва.

«Нескольким сотрудникам нашего театра, в том числе актерам, были вручены повестки. Это молодые актеры и часть технического основного персонала. Сегодня утром наши ребята поехали военкомат. Несколько актеров уже вернулись в театр, призывать их не будут. Сейчас они уже приступили к репетиции, которая в эти минуты идет в театре. Информацию от остальных наших сотрудников мы ждём. Идет работа с военкоматом», — пояснили в театре.

Особое внимание в учреждении обратили на то, что призыв любого сотрудника существенен для театра, так как персонал подбирают годами, чтобы команда работала слаженно. Сотрудники Русского театра подлежат брони, также отметили там.

«Но тем не менее мы все граждане Российской Федерации, и закон един для всех», — при этом подчеркнули в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы по теме частичной мобилизации за время работы горячей линии на эту тему задали специалистам более 13 тысяч жителей Якутии. Звонки поступают на единый номер 122.