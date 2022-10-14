Уфа, , 10:59 — REGNUM Получать высокоточные пространственные данные будут при помощи беспилотников в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Беспилотник Columna de Razta

Сообщается, что в Башкирии специалисты регионального Росреестра, территориальных управлений по Пермскому краю, Удмуртии и Оренбургской области прошли курс обучения эксплуатации одного из беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что в ближайшее время в Росреестре Башкирии ожидают поставку таких аппаратов реализации в регионе госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и исполнению функций по контролю за использованием земель.

«С помощью снимков местности высокого разрешения мы в регионе сможем эффективно обновлять картографические материалы, наполнять Единый государственный реестр недвижимости актуальными сведениями, выявлять и исправлять реестровые ошибки, осуществлять мероприятия по государственному земельному надзору», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Управления Росреестра по Башкирии Ленары Дегтяревой.

Отмечается, что специалисты при помощи беспилотников смогут выявлять и исправлять смещения границ земельных участков без необходимости проведения комплексных кадастровых работ на средства республиканского и муниципального бюджетов. Также беспилотники помогут выявлять признаки самовольного занятия земельных участков или части участков.