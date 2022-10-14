Стокгольм, 14 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Шведские демократы не войдут в состав нового правого правительство Швеции. Об этом сообщает издание DN. По информации, предоставленной газете, партия в свою очередь получит большое влияние на миграционную политику.

Шведские демократы. Логотип

По информации газеты Expressen, будущий премьер-министр ШвецииУльф Кристерссон (Умеренные) заявил на встрече со своей фракцией в риксдаге, что новый кабинет министров будет проводить «миграционную политику Шведских демократов, сформулированную юридически устойчивым образом».

Переговоры по бюджету, с другой стороны, так и не были завершены. Журналисты напоминают, что бюджет необходимо предъявить не позднее 15 ноября.

Окончательная информация появится 14 октября в 11:00 по московскому времени на пресс-конференции с участием лидеров Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов.