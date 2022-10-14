Саратов, 14 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Саратове подростка подозревают в убийстве 10-летней сестры. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Следователь

Криминалисты осмотрели квартиру, где нашли тело погибшей, назначили судебные экспертизы. По подозрению в совершении преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. С ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного после убийства девочки с особой жестокостью в Саратовской области.

Напомним, по данным следствия, 13 октября в 18:40 (местное время) в квартире дома по улице Батавина в Саратове родителями обнаружено тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями, а также со следами термического воздействия. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

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