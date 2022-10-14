Москва, 14 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Установление Западом предельной цены на российскую нефть вполне реалистично, однако на практике это будет иметь совсем не те последствия, на которые рассчитывают авторы этой идеи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

randomix Добыча нефти

«Россия уже неоднократно заявляла, что продажа нефти не будет осуществляться тем государствам, которые присоединятся к инициативе ограничения цены на нефть. К тому же Запад до сих пор пребывает в иллюзии, считая, что может диктовать условия всему миру, — сказал Ежов. — В конечном итоге Россия продолжит продавать нефть контрагентам, отказавшимся от присоединения к инициативе ограничения цены на нее. При этом стоимость нефти на мировых рынках может значительно возрасти, чему будет способствовать сокращение объемов ее добычи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ежов заявил, что введение европейскими государствами эмбарго на энергоресурсы из РФ будет свидетельствовать об их политической слабости.