Астана, 14 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления о ситуации в Карабахе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя заявления Макрона, в котором тот обвинил Москву в нагнетании напряжённости в Кавказском регионе, Путин сказал, что если «возможность будет, мы ещё с президентом Франции пообсуждаем».

«В любом случае, Россия всегда искренне стремилась, чтобы урегулировать любые конфликты. В том числе, вопросы, связанные с Карабахом», — сказал президент РФ.

Он пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Россию для встречи по данной теме.