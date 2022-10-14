Владимир, 14 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. К месту прохождения службы начали отправлять мобилизованных граждан из Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе администрации региона.

Цитата из видео Отправка мобилизованных

Военнослужащих вместе с родственниками и близкими провожали представители власти и военный оркестр. Мобилизованные прибудут к месту прохождения службе, где опытные инструкторы проведут с ними итоговую подготовку в условиях, близких к боевым.

«Провожал их на перроне. Поговорили. Настрой боевой. Курят, шутят, подбадривают друг друга, обсуждают, кто в чём силён и на каком участке будет особенно полезен. Это уже не сотни мужчин из разных точек области, а коллектив хороших товарищей. Если бы деды-ветераны видели своих внуков, убедились бы, что не зря за них воевали. Это достойные люди, лучшие граждане страны. Парни, родная область с вами! Возвращайтесь живые, здоровые и с победой!», — написал в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.

Региональные власти пообещали отправить следующим эшелоном груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и автомобилем.