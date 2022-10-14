Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети заявил о предстоящем захвате в самое ближайшее время силами ВФУ города Херсона, сообщает 13 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я прогнозирую освобождение Херсона в ближайшие две недели. И британская разведка приходит к выводу, что в декабре будет освобождена вся Херсонская область по обе стороны Днепра», — написал грузинский экс-президент.

Саакашвили объясняет свой прогноз тем, что, во-первых, НАТО в последнее время передала киевскому режиму значительное количество самого нового оружия, а, во-вторых, что «моральный дух российских войск чрезвычайно низок».

По мнению бывшего президента Грузии «захват Херсона означает огромное поражение Путина и окончательный поворотный момент в ходе войны».

Напомним, что во время проведённого 23−27 сентября референдума подавляющее число жителей Херсонской области проголосовали за воссоединение с Россией.