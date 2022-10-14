Будапешт, 14 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Цены в странах Европы упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Официальное интернет-представительство президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Когда мы платим более высокую цену в магазинах, или за продукты и энергию, то мы платим санкционную надбавку. Если бы Евросоюз осознал, что санкционную политику нужно менять, остановил бы или приостановил ее, то очень быстро, полагаю, в течение нескольких дней цены на основные товары, в том числе на энергию, упали бы как минимум вдвое», — заявил Орбан.

Он добавил, что если бы «брюссельские бюрократы были умнее, цены на энергоносители и инфляция не были бы такими высокими».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил, что отношение среди стран Европейского союза к целесообразности санкций против России разнится.

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