Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга задержали учащегося восьмого класса, который изнасиловал школьницу и выложил в сеть видео, сообщил 14 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

LMAP Жертва изнасилования

С заявлением на 13-летнего подростка в полицию Приморского района 12 октября обратилась 38-летняя мать 14-летней школьницы. Женщина рассказала, что вечером 7 октября её дочь находилась в гостях в одной из квартир на набережной Черной речки.

Вместе с 13-летним подростком девочка распивала спиртные напитки, после чего юноша совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера, снял происходящее на видео и выложил в интернет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

«На следующий день после заявления матери полицейские пришли в квартиру молодого человека, доставили его в отдел и поместили в изолятор временного содержания», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, это не первый за последнее время случай сексуального насилия подростка в отношении несовершеннолетней. Ранее ИА REGNUM рассказывало, что в Невском районе Петербурга задержали подростка, которого подозревают в двух изнасилованиях школьниц, совершенных в начале октября.