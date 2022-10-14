Пермь, 14 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Из бюджета Пермского края на премии чиновников выделяют свыше 40,717 млн рублей. Правительство приняло решение о выделении дотаций для поощрения муниципальных управленческих команд. Постановление опубликована на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Премии полагаются главе муниципального образования и управленческой команде. Размер поощрения главам муниципалитетов варьируется от 90 тыс. до 200 тыс. рублей. Команды получат от 399 тыс. до 1,8 млн рублей.

Самый большие поощрения получат Соликамск, Добрянка и Чусовой. Самые маленькие суммы премий выделены Большесосновскому, Уинскому и Косинскому округам.