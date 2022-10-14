Кострома, 14 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Костромской области размер единовременной выплаты для мобилизованных будет увеличен с 30 до 50 тысяч рублей. Поручение об этом дал губернатор Сергей Ситников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства получат все призванные в рамках специальной операции. Ранее на поддержку могли рассчитывать только семейные резервисты, имеющие хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка.

Начислением средств занимается департамент социальной защиты. Родственникам призванных не нужно подавать заявления и собирать документы. Сообщается, что выплата будет произведена на следующей неделе.

Отметим, что ранее о распространении финансовой поддержки на всех призванных, вне зависимости от наличия детей, говорила многодетная мать, жена мобилизованного и депутат Собрания депутатов Костромского района Анна Баранова. Она отмечала, что в регионе имеется много семей, где сын поддерживал пожилых родственников, и у них тоже могут возникнуть финансовые трудности.