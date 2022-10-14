Барнаул, 14 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Алтайский край вошел в число субъектов России, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщает минстрой региона. Там же напомнили, что между Алтайским краем и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство выполнить программу до конца 2023 года.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Всего в регионе, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2019 года из аварийного жилья переехали 6 242 человека, расселено более 98 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда.

«Что касается текущего года, то в регионе расселено 23,9 тысяч кв. метров аварийного жилья, улучшены жилищные условия 1 529 человек. Лидером реализации программных мероприятий стал город Барнаул, где из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 17,88 тысяч кв. метров переселены 1 117 человек», — пояснил заместитель начальника управления, начальник жилищного отдела министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Сергей Гущин.

По оценке руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова, в рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья Алтайский край показывает достойный результат:

«Однако почивать на лаврах не стоит — как только удастся окончательно переселить жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года (а если взятые темпы удастся сохранить, то, полагаю, этот вопрос можно закрыть уже в следующем году), необходимо переходить к расселению жителей домов, признанных аварийными после этой даты. Кроме того, на мой взгляд, региону следует активно заняться строительством жилья социального найма для малоимущих граждан — очередь для получения такого жилья в крае только растёт, а у муниципалитетов нет средств для того, чтобы решить этот застарелый и болезненный вопрос самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», более полумиллиона человек за шесть лет переселят за счет государства из аварийных домов в новое жилье.

Создан механизм признания дома аварийным: он признается таковым региональными или федеральными властями, после того как специалисты организаций, у которых есть государственное разрешение на проведение экспертных работ, обнаруживают в здании деформацию или повреждение несущих конструкций.

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