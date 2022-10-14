Гонконг, Китай, , 10:42 — REGNUM В 2022-2023 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) дефицит бюджета Гонконга может достичь 159 миллиардов гонконгских долларов (20,3 миллиарда долларов). Такой прогноз сделали 12 экономистов, опрошенных Bloomberg .

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Отмечается, что это эквивалентно 5% от объёма местного ВВП и почти в три раза превышает первоначальные прогнозы правительства в 56,3 миллиарда гонконгских долларов.

«Это означает, что в долгосрочной перспективе у правительства будет меньше ресурсов для решения структурных проблем», — пояснил Гэри Нг, экономист Natixis SA.

Вместе с тем, согласно экспертным оценкам, бюджетные резервы местных властей к концу августа текущего года находились на уровне 774,17 млрд гонконгских долларов ($98,6 млрд), что позволяет беспрерывно поддерживать государственные расходы в течение 14 месяцев.

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Кроме того, экономисты прогнозируют, что ВВП Гонконга по итогам 2022 года сократится примерно на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году экономика Гонконга выросла на 6,4% в 2021 году. Отмечалось, что рост ВВП прошлом году переломил тенденцию падения предыдущих двух лет, однако показатель всё ещё был примерно на 2% ниже уровня 2018 года.

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