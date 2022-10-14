Сеул, 14 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение о строительстве объектов обработки сельскохозяйственной продукции на Филиппинах в целях повышения доходов местных фермеров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

Сообщается, что с 2019 года южнокорейское агентство вместе с Глобальным институтом зелёного реализует программу по развитию сельскохозяйственных регионов на филиппинском острове Миндоро.

В рамках программы, на которую выделено $5 млн, будут построены четыре объекта по переработке каламанси, кокосов, бананов и водорослей.

Церемония начала строительства объектов состоялась 12 октября.

На объектах будут производить фруктовые консервы и соки. Предполагается, что эксплуатация объектов начнется в 2023 году.

Как отметили в KOICA, проект позволит значительно повысить доходы местных фермеров и создать около 300 рабочих мест.