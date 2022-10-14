Ярославль, 14 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области построят новый асфальтовый завод. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

City-yaroslavl.ru Асфальтовый завод

Власти области заключили соглашение с компанией ООО «ДЭП-57», согласно которому подрядчик построит в регионе асфальтовый завод и завезёт дорожную технику.

Новое предприятие начнёт работу уже в следующем дорожном сезоне. Планируется, что его производительность будет достигать до 160 тонн асфальта в час. Инвестиции в проект составят не менее 300 млн рублей.

Отметим, что репутация у ООО «ДЭП-57» в регионе не самая лучшая. Подрядчик запомнился не выполнением ремонта в срок и проблемами с гарантией. Сейчас компания ремонтирует дороги «Ярославль — Любим», «Туношна-Бурмакино», «Данилов — Середа» и «Некрасовское — Малые Соли». О проблемах на последнем объекте ИА REGNUM сообщало ранее: из-за несоблюдения технологии организации пришлось укладывать асфальт повторно.