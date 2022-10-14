Омск, 14 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Жители Омской области и Омска продолжают оказывать помощь землякам, попавшим под частичную мобилизацию. Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в правительстве региона, к оказанию помощи присоединились депутаты Омского городского совета, а также активисты Ленинского округа и швейный цех «Каптёрка», специализирующийся на пошиве спецодежды.

Оmskportal.ru Омские швеи помогают мобилизованным

Швейный цех под руководством Ирины Донцовой на безвозмездной основе организовал пошив спальных мешков и туристических сидений для мобилизованных.

«Невероятное ощущение единства. Огромное количество откликов. Сегодня всё передали на склад, где формируется набор для каждого солдата и вручается именно перед отправкой. Будьте уверены, что всё дойдет до наших ребят», — отметил заместитель секретаря Омского городского отделения партии «Единая Россия» в Ленинском округе, депутат горсовета Омска Андрей Бондаренко.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли жители Ленинского округа Омска.

«Детские письма, тёплые шерстяные носки, связанные активистками КТОС, дрова, медикаменты, спальные мешки, теплоизолирующие коврики, туристические сиденья и многое другое — это та помощь, которая сегодня нужна и важна», — подчеркнул депутат горсовета Константин Кочанов.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Омской области присоединились к акциям «Письмо солдату» и «Добрые письма». Они пишут письма участникам спецоперации, в том числе мобилизованным гражданам. Юные омичи выражают бойцам поддержку и благодарят за защиту Родины.

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