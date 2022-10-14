Стокгольм, 14 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Похоже, что Йонас Персон справился с задачей на 10 из возможных 10 — его партия Либералов не только преодолела парламентский барьер, но и войдет в правительство Швеции, которое вступит в должность в ближайшее время. По крайне мере, если верить партийным источника радиостанции Ekot.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Взамен партия должна была согласиться на уступки, в том числе в вопросах миграции и судебной политике», — пишут журналисты.

Напомним, что шведские СМИ неоднократно сообщали, что вопрос вхождения Либералов в правое правительство Швеции был предметом споров и разногласий из-за противившихся этому Шведских демократов.

Окончательная информация появится 14 октября в 11:00 по московскому времени на пресс-конференции с участием лидеров Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов.