Алжир, 14 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Представители крупнейших политических партий и военных группировок Палестины подписали договор о совместных действиях. Об этом 14 октября сообщает El-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

По данным журналистов, церемония подписания прошла в Алжире, вечером 13 октября. Документ был подписан представителями движений ФАТХ, ХАМАС, «Ливаа-аль-Кудс», Народный фронт освобождения Палестины и ряда других.

Политические фракции договорились о совместных действиях в деле создания Палестинского государства и прекращении вражды друг с другом.

«Подписание Алжирской декларации — это исторический момент для палестинцев. Это день радости для Алжира и Палестины и для всех свободных людей. И это день печали в сионистском сообществе», — заявил лидер движения ХАМАС Исмаил Хания.