Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM Строительство музея воинской славы в Петропавловске-Камчатском поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщила министр культуры Камчатки Оксана Прокопенко.

Квесты в музее. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Владимир Путин поручил предусмотреть, начиная с 2023 года, на строительство музея софинансирование за счёт федерального бюджета в объёме не менее 1,6 млрд рублей, а также создать арт-резиденцию для развития креативной экономики в творческом секторе также за счёт федеральных средств в размере не менее 600 млн рублей. Эти два объекта вошли в стратегический мастер-план Петропавловск-Камчатской городской агломерации и их размещение определено на территории исторического центра города», — пояснила Оксана Прокопенко.

Предполагаемый срок сдачи музея воинской славы — в 2026 году, а арт-резиденции в 2024 году.

Площадь музея будет не менее 3,5 тыс. кв. метров. Уже разработан концептуальный замысел и научная концепция. Он будет расположен в двух двухэтажных зданиях, соединенных между собой воздушным переходом с возможной мансардой.

Помимо выставочных и экспозиционных залов в музее будет научная библиотека; фондохранилище; конференц-зал, творческая лаборатория; буккросинг, коворкинг, детская зона; зоны гостеприимства с кафе; сувенирный магазин.

На 2023 год в бюджете Камчатского края предусмотрено 10 млн рублей на разработку предпроектной документации и в конце 2023 года начнется работа по разработке основного проекта строительства.

Миссия музея заключается в комплексном сохранении и продвижении военно-исторического, культурного и природного наследия региона и его локальных брендов и символов. Место станет точкой притяжения для местных жителей и туристов.

Для арт-резиденции подберут якорных резидентов, разработают концепцию. Проект станет акселератором креативных индустрий и местом развития культурных технологий для улучшения качества жизни и создания комфортной городской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, носовую часть атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в ночь на 12 октября отправили к зданию Музея военно-морской славы в Кронштадте. До этого к месту музеефикации была доставлена кормовая часть легендарной советской подлодки.