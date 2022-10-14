Астана, , 10:37 — REGNUM Страны СНГ предпринимают усилия для того, что производить расчёты в национальных валютах. Об этом 14 октября сообщил президент России Владимир Путин в Астане.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета», сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ.

Он уточнил, что государства предпринимают «энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть все шансы снизить зависимость от мировых потрясений.