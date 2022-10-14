Мадрид, 14 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В течение следующих 20 лет Испания увеличит численность населения почти на пять миллионов человек, до почти 52,3 миллиона в 2042 году, но в течение следующих трех десятилетий численность населения будет стагнировать, несмотря на продолжающееся прибытие иммигрантов. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на последний демографический прогноз Национального института статистики Испании.

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При сохранении нынешних демографических тенденций, подчеркивает НИС, в 2037 году население в возрасте 65 лет и старше составит 26% от общей численности населения.

Статистика предполагает, что прирост населения будет обусловлен «исключительно» международной миграцией и что население, родившееся в Испании, будет постепенно сокращаться с 84,5% от общего числа в настоящее время до 63,5% через 50 лет.