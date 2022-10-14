Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В новосибирские образовательные учреждения будут устроены 24 ребёнка из Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Огюст Роден. Сирота. 1871

Напомним, что ранее новосибирские приёмные семьи встретили первую группу детей из Луганской Народной Республики.

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«В регионе 24 ребёнка-сироты в возрасте от 2 до 16 лет из Луганской Народной Республики приняли восемь семей из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. В связи с этим будет организовано проведение обследования прибывших детей в территориальных психолого-медико-педагогических комиссиях региона для определения дальнейшего обучения и комфортной адаптации в образовательных организациях». — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение месяца в Новосибирскую область из Луганской Народной Республики прибудет вторая такая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.