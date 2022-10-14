Уфа, 14 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Проект «Земля для туризма» будет реализовываться в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано между Росреестром и правительством региона.

«В рамках реализации этого проекта Росреестра мы расширяем число участников. Благодаря взаимодействию с управленческой командой Башкирии стало возможно найти земельные участки для вовлечения в туристскую деятельность. На публичной кадастровой карте уже содержится информация о 104 земельных участках других регионов. В ближайшее время она пополнится сведениями и об объектах Башкирии», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя РосреестраТатьяны Громовой.

Напомним, что ранее Росреестр заключил соглашения о старте этого проекта с правительствами Дагестана, Республики Алтай, Республики Карелия, Тульской области, Калужской области, Сахалинской области, Камчатского края.

«В этом году мы стали одним из регионов-лидеров по федеральной поддержке. Получим 336 млн рублей от Ростуризма. В планах на следующий год — разработать новые туристические маршруты, обустроить зоны отдыха у воды и пляжи, построить кемпинги, создать новые инфоцентры и необходимые условия для туристов с особенностями здоровья», — напомнил премьер-министр правительства БашкирииАндрей Назаров.

Отмечается, что в ближайшее время в республике будет сформирована рабочая группа по выявлению участков, подходящих для развития туриндустрии.