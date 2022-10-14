Волгодонск, Ростовская область, , 10:35 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области вынес приговор подростку за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Подросток (сс) Wokandapix

Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года 17-летний юноша, сговорившись с группой лиц, получил через интернет-мессенджер от незнакомца сообщение с фотографиями и GPS-координатами тайника с партией расфасованного по дозам наркотика. Подросток попытался забрать запрещённые вещества для дальнейшего распространения в Волгодонске, однако с поличным был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил подростку четыре года воспитательной колонии.