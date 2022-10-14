Астана, , 10:34 — REGNUM Годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане.

Владимир Путин перед началом парада Победы Kremlin.ru

«Что касается 2025 года, предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что на фоне попыток отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении от нацистской чумы, страны СНГ послали бы всему миру чёткий сигнал сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в происходящих на территории СНГ конфликтах необходимо стремиться к тому, чтобы по максимуму искать выход из них.