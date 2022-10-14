Стокгольм, , 10:35 — REGNUM В шведских СМИ начали появляться фотографии лидеров четырех правых партий, которые 14 октября в 11:00 по московскому времени объявят о завершении переговоров по формированию нового правительства Швеции.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Я счастлив, что мы живем в условиях демократии», — заявил журналистам лидер Либералов Йохан Персон по пути в здание риксдага

От существенных комментариев политик отказался.

«Сейчас скоро сами все узнаете», — отрезал Персон.

«Надеюсь, сегодня у нас будет повод поговорить еще немного», — сказала в свою очередь улыбающаяся лидер Христианских демократов Эбба Буш.

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