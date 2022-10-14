Стокгольм, 14 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В шведских СМИ начали появляться фотографии лидеров четырех правых партий, которые 14 октября в 11:00 по московскому времени объявят о завершении переговоров по формированию нового правительства Швеции.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Я счастлив, что мы живем в условиях демократии», — заявил журналистам лидер ЛибераловЙохан Персон по пути в здание риксдага

От существенных комментариев политик отказался.

«Сейчас скоро сами все узнаете», — отрезал Персон.

«Надеюсь, сегодня у нас будет повод поговорить еще немного», — сказала в свою очередь улыбающаяся лидер Христианских демократовЭбба Буш.