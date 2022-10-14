Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Во время утренней пресс-конференции с участием лидеров Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов будет представлена обширная программа будущего правительства страны. Об этом 14 октября сообщает газеты Svenska Dagbladet (SvD).

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пишут журналисты, будет представлен документ объемом около 50 страниц. Напомним, что когда в должность вступало правительство Стефана Лёвена после предыдущих выборов «Январское соглашение» включало в себя всего лишь порядка тридцати пунктов.

По данным SvD, четыре партии также должны согласовать бюджет, который, однако, еще не готов для представления.

Пресс-конференция состоится 14 октября в 11:00 по московскому времени, подтвердили партии в своем пресс-релизе.

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