Козельск, Калужская область, , 10:35 — REGNUM В Калужской области за девять месяцев валовое производство молока достигло 344,1 тыс. тонн, что составляет 105% к уровню 2021 года. В том числе козьего — 429,8 тонн, рост — 113%. Надой молока на корову составил 6 тыс. 852 кг, что на 250 кг больше аналогичного периода 2021 года. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

На молочный комплекс в деревне Подборки Козельского района, доставлена партия нетелей в количестве 197 голов Министерства сельского хозяйства Калужской области

В ведомстве отмечают, что ключевая аграрная отрасль области — молочное животноводство — по-прежнему на траектории устойчивого развития. Так, на молочный комплекс «РумелкоАгро», который находится в деревне Подборки Козельского района, доставлена партия нетелей в количестве 197 голов. Все животные голштинской породы, с подтвержденной родословной и высокими показателями по продуктивности родителей.

«На ближайшие 30 дней: карантин и необходимые ветеринарные мероприятия. После отела будут вводиться в основное стадо. Для «РумелкоАгро» это финальная партия завоза, далее пополнение основного стада будет только за счёт собственного молодняка», — заявила главный технолог проектов животноводческого направления комплекса Мария Журавлева .

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