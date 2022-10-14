Москва, 14 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Соцопрос о том, что более 70% граждан России заявили об активном участии отцов в воспитании детей, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко, заявив о проблеме половой дискриминации:

Константин Савицкий. Отец (фрагмент). 1896

«Как адвокат, специализирующийся на защите прав отцов, не могу не отметить, что в настоящее время отцовство как составная часть института семьи находится в некотором упадке. Главный родитель нашего общества — это мать, папе отведена второстепенная роль. Например, это ярко выражено в такой норме трудового права, когда отец может побыть со своим ребенком в первые дни его жизни, только взяв отпуск за свой счет, или в таких случаях: «место жительства ребенка после развода родителей определяется в 90% случаев с матерью».

Ущемление прав отцов наблюдается и в выплате материнского капитала. Отец может его получить, только если у матери право получить его прекращается, т.е. если мать-иностранка и право получить материнский капитал у нее не возникало, то отец этот капитал также получить не может. Более того, право на материнский капитал остается у матери при соблюдении ряда условий, даже если дети по обоюдному согласию проживают с отцом.

Также проблема половой дискриминации прослеживается и в уголовном праве России. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, одним из видов уголовного наказания является арест (ст. 54 УК), который не применяется в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. В рассматриваемой норме не учитываются и ущемляются права отцов, воспитывающих самостоятельно детей в возрасте до трех лет.

Действительно, на протяжении долгих лет у нас заслуженно превозносилась роль матери, а про отцов как бы забывали, оставляя основной их функцией финансовое обеспечение семьи. А ведь роль отца в воспитании детей очень важна. Каждый из родителей вкладывает в ребенка определенные ценности, взгляды на жизнь. Причем я постоянно вижу огромное количество отцов, которые хотят постоянно присутствовать в жизни своих детей, любят и заботятся о них не меньше матерей.

И неравенство прав родителей должно искореняться как минимум из правовых норм, а со временем и из устоев общества.

В прошлом году президент России Владимир Путин в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства учредил празднование дня отца в каждое третье воскресенье октября. Я уверена, что этот праздник помогает всем нам еще раз вспомнить, что отец — это глава семьи, он несет ответственность за каждого ее член заботу, переоценить которую невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца. Отмечается новый праздник в третье воскресенье октября: в 2022 году этим днем будет 16 октября.

Читайте также: Путин подписал указ об установлении в России Дня отца