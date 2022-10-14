Брюссель, 14 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. После нескольких месяцев задержки Европейский союз 13 октября заключил политическое соглашение об обучении 15 тыс. боевиков ВСУ в нескольких странах ЕС, о чем сообщает портал EURACTIV.

7th Army Training Command ВСУ

Политическое соглашение должно быть подписано министрами иностранных дел стран ЕС на очередном заседании в Люксембурге в следующий понедельник, 17 октября.

Миссия военной помощи EUMAM предусматривает обучение «большого числа военнослужащих ВСУ различным военным функциям» за пределами б. УССР. Подготовку могут пройти до 15 тыс. человек, а затем их число может значительно увеличиться, по словам знакомых с вопросом дипломатов ЕС.

Смысл миссии заключается в том, чтобы дополнить текущие усилия отдельных стран — членов ЕС и скоординировать обучение в целом по блоку.

Политическое соглашение также предусматривает создание нескольких учебных центров во всех странах, обеспечивающих подготовку, и штаб-квартиры EUMAM. О готовности разместить ее у себя уже заявили Польша и Германия.

Предполагается, что Германия обеспечит специализированную подготовку, например в области разминирования и тактических операций, а Польша предложит подготовку оперативного уровня по противовоздушной обороне, артиллерии и медицинской поддержке.

Задержка в принятии проекта была вызвана беспокойством Берлина по поводу «слишком агрессивного отношения Варшавы к России» и сомнениями в том, следует ли давать Польше столь важную роль в «командовании и управлении» миссией, по словам нескольких дипломатов ЕС.