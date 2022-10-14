Вашингтон, 14 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Свыше 225 часов провёл президент США Джо Байден, консультируясь с лидерами других стран о ситуации на территории б. УССР. Об этом американский лидер заявил 13 октября на встрече со своими сторонниками в Калифорнии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден напрямую обсуждал вопросы, касающиеся конфликта Киева и Москвы, с руководителями стран — союзников Вашингтона в НАТО и ЕС. Потраченное время подсчитали помощники главы США.

Консультации были направлены «просто на то, чтобы удержать вместе» коалицию стран, приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.

Кроме того, американский лидер назвал Пакистан одной из наиболее опасных стран. «Ядерное оружие без какой-либо сплочённости», пояснил он.

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