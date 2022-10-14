Будапешт, 14 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Dimka Pukalik Станислав Черчесов

В составе «Ференцвароша» голы забили нападающие Кристоффер Закариассен и защитник Сами Ммаэ. У «Црвены Звезды» отличился нападающий Стефан Митрович.

На сегодняшний день «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова занимает первое место в группе H, на счету команды девять очков. «Црвена Звезда» идёт на четвёртом месте с тремя очками.